مسؤول إسرائيلي: أكثر من 7 آلاف مسلح قتلوا في غزة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن أكثر من سبعة آلاف مسلح فلسطيني قتلوا خلال الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف هنجبي في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، "هذا التقدير هو الحد الأدنى.. يمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك، لأننا لا نعرف كل شيء تحت الأماكن التي انهارت والأنفاق وما إلى ذلك. لكن هذا هو التقدير المتحفظ".

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحرب لتحقيق أهدافها وعلى رأسها القضاء على حركة حماس.