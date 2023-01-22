عقب دعوات لـ"محاكمته".. إسرائيل تطالب بحماية سفيرها لدى نيوزلندا
طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، نيوزيلندا، بـ"التدخل الفوري" بحل أزمة سفير تل أبيب في ويلينغتون، عقب حملة دشنتها إحدى المنظمات الحقوقية المحلية، تطالب "بمحاكمته".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الخارجية الإسرائيلية، "توجهت يوم الأحد بشكوى لنظيرتها في ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا، مطالبة بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة السفير ران ياعكوفي".
وانتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات في الشوارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في نيوزلندا، تحمل صورة السفير الإسرائيلي في ويلينغتون، وكُتب عليها كلمة "مطلوب"، تدعو لمحاكمته بتهمة "التحريض على تأصيل نظام الأبرتهايد ضد الفلسطينيين".
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "تلك الحملة دُشنت بواسطة منظمة موالية للفلسطينيين"، تحمل اسم "منظمة التضامن مع الفلسطينيين"، والتي تعمل انطلاقًا من نيوزلندا.
كما انتشرت تلك الملصقات بشكل واسع النطاق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وستعقد وزارة الخارجية الإسرائيلية "اجتماعًا عاجلًا هذا الأسبوع، لبلورة أسلوب عمل بشأن القضية"، بحسب "يديعوت أحرونوت".
من جانبها، توجهت السفارة الإسرائيلية في العاصمة النيوزلندية، ببلاغ للشرطة المحلية، المسؤولة عن حماية السفراء الأجانب.
وكلفت السفارة الإسرائيلية في ويلينغتون مستشارها القانوني ببدء التعامل مع موضوع الملصقات.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، ليؤور حيات، قوله إن الوزارة "تنظر بعين القلق لهذا التطور وتعده شديد الخطورة، وتتوقع من حكومة نيوزلندا العمل من أجل حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون لديها".
ولم تتوقف الحملة عند الملصقات، إذ دعت تلك المنظمة، حسبما ذكرت الصحيفة، المواطنين إلى "توبيخ السفير" حال مشاهدته في أي مكان، وكتبت: "لو صادفتم السفير في الشارع أو في فعاليات شخصية أخبروه عن وجهة نظركم".
واعتبرت الصحيفة أن "هذه الدعوة تنطوي على تشجيع على العنف، وأن نسبة الخطر مرتفعة، على افتراض أن نشطاء متعصبين يمكنهم توجيه تلك الدعوات إلى اتجاه عنيف، وهو ما أكده سفير إسرائيل في نيوزلندا في خطاب إلى خارجية بلده".
وورد في الخطاب أيضًا: "يمكنني أن أتخيل بسهولة مدى التهديد المتزايد على أبنائي وزوجتي، لا سيما وأنهم في أحيان كثيرة يتجولون برفقتي في المدينة وفي أنحاء نيوزلندا".
وأكد ياعكوفي في خطابه أنه والسفارة "يجرون مشاورات مع السلطات المحلية بشأن طرق مواجهة هذه الحملة، وأن توصيات مدير أمن السفارة هي إعادة التدقيق في إجراءات الأمن التي توفرها الشرطة المحلية للسفير في ضوء هذا التطور".