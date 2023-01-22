عقب دعوات لـ"محاكمته".. إسرائيل تطالب بحماية سفيرها لدى نيوزلندا

طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، نيوزيلندا، بـ"التدخل الفوري" بحل أزمة سفير تل أبيب في ويلينغتون، عقب حملة دشنتها إحدى المنظمات الحقوقية المحلية، تطالب "بمحاكمته".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الخارجية الإسرائيلية، "توجهت يوم الأحد بشكوى لنظيرتها في ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا، مطالبة بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة السفير ران ياعكوفي".

وانتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات في الشوارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في نيوزلندا، تحمل صورة السفير الإسرائيلي في ويلينغتون، وكُتب عليها كلمة "مطلوب"، تدعو لمحاكمته بتهمة "التحريض على تأصيل نظام الأبرتهايد ضد الفلسطينيين".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "تلك الحملة دُشنت بواسطة منظمة موالية للفلسطينيين"، تحمل اسم "منظمة التضامن مع الفلسطينيين"، والتي تعمل انطلاقًا من نيوزلندا.

كما انتشرت تلك الملصقات بشكل واسع النطاق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.