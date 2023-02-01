بوتين يكلف حكومته بالتفاوض مع بيلاروسيا لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة

نشرت الرئاسة الروسية منشورا الثلاثاء، يطالب به الرئيس فلاديمير بوتين، حكومته التفاوض مع الجانب البيلاروسي لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة.

وكلف بوتين، كلا من وزيري الدفاع والخارجية، للتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتوجه كييف اتهامات إلى بيلاروسيا، حول تبنيها دورا مساندا لروسيا في الحرب الدائرة منذ شباط الماضي.