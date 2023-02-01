بوتين يكلف حكومته بالتفاوض مع بيلاروسيا لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة
نشرت الرئاسة الروسية منشورا الثلاثاء، يطالب به الرئيس فلاديمير بوتين، حكومته التفاوض مع الجانب البيلاروسي لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة.
وكلف بوتين، كلا من وزيري الدفاع والخارجية، للتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وتوجه كييف اتهامات إلى بيلاروسيا، حول تبنيها دورا مساندا لروسيا في الحرب الدائرة منذ شباط الماضي.
ونفى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن يكون لبلاده دور في الحرب.
وفي الأسابيع الماضية أعلنت مينسك عن موجة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إجراءات للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد وعملية نشر جديدة لقوات روسية في البلاد.
وأثارت مناورات عسكرية قرب الحدود البيلاروسية تلميحات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا عبر أراضي بيلاروسيا، مثلما فعلت دون جدوى في الأيام الأولى من حربها في أوكرانيا.