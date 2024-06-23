دون أن يكشف اسمه.. ترامب يؤكد اختياره "نائب الرئيس"

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه اتخذ القرار بشأن المرشح لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق شبكة "NBC NEWS"، فإن ترامب قال خلال حملته الانتخابية في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا؛ ردًا على تساؤلاتها إذا كان قد حدد من سيكون في منصب نائب الرئيس: "في رأيي، نعم".

ورجّح الرئيس السابق أن يحضر مرشحه لنائب الرئيس المناظرة المرتقبة مع الرئيس جو بايدن، الخميس المقبل. وأكد أن "لا أحد يعرف بعد عن خياره".