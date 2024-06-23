دون أن يكشف اسمه.. ترامب يؤكد اختياره "نائب الرئيس"
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه اتخذ القرار بشأن المرشح لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمر/تشرين الثاني المقبل.
ووفق شبكة "NBC NEWS"، فإن ترامب قال خلال حملته الانتخابية في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا؛ ردًا على تساؤلاتها إذا كان قد حدد من سيكون في منصب نائب الرئيس: "في رأيي، نعم".
ورجّح الرئيس السابق أن يحضر مرشحه لنائب الرئيس المناظرة المرتقبة مع الرئيس جو بايدن، الخميس المقبل. وأكد أن "لا أحد يعرف بعد عن خياره".
وأضاف: "لدينا الكثير من الناس سيحضرون المناظرة" التي ستُجرى في أتلانتا بولاية جورجيا لمدة 90 دقيقة، لكن من دون جمهور.
وتوقعت الشبكة 3 أسماء سيكون من بينها نائب الرئيس الذي اختاره ترامب، وهم: "حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وعضوان في مجلس الشيوخ السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس".
ونقلت عن مصادر مطلعة على عملية الاختيار قولها إن "بورجوم وفانس يعتبران الأقرب لتولي المنصب"، مشيرة إلى أن "روبيو الذي يوجد حوله خلاف لا يزال قيد النظر".