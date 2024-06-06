تغييرات جوهرية.. ما الفرق بين الفيلق الأفريقي الروسي و"فاغنر"؟

فاغنر مستقلة نسبيا

وتقول الدراسة إن هناك "تغييراً جوهرياً، حيث عملت فاغنر باستقلالية نسبية بينما يجب أن يكون فيلق أفريقيا متوافقا تماما مع مصالح الدولة".

وأشارت الدراسة إلى تغيير آخر إذ لم يعد الأمر يتعلق بإنشاء شركات على الفور لاستغلال الموارد الطبيعية، وإنما دعم الشركات القائمة، لا سيما في قطاع التعدين.

ومع ذلك، فإن "العلامة التجارية" لفاغنر، لا تزال تُستغل للتواصل والتوظيف، حسب المعهد الهولندي الذي كشف عن "نشر 6 آلاف مرتزق في القارة، بينما تم توظيف 10 آلاف متعاقد، وهو رقم سيكون قابلا للتحقيق".

ولفتت إلى شكل من أشكال استمرارية سياسة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يجسدها ديميتري سيتي المقرب من الرئيس فوستين أرشانغ تواديرا الذي يدير المصالح الاقتصادية الروسية في بانغي.

تصرفات الفيلق الأفريقي

كما أكدت اهتمام موسكو بتشاد، في وقت تتسبب فيه تصرفات الفيلق الأفريقي بتوترات مع الجزائر وموريتانيا على وجه الخصوص.

وترصد الدراسة العديد من المفارقات والتناقضات منذ وفاة بريغوجين، ففي البداية قالت روسيا إن فاغنر كانت شيئا من الماضي، لكن قنوات "فاغنر" القديمة أعيد تأهيلها وتنشيطها في الأسابيع الأخيرة، تحت راية المجموعة شبه العسكرية.

وأرجعت الأسباب إلى وجود منافسة بين الهياكل والقوى المختلفة في نظام الأمن الروسي، إذ إن البعض يؤيد علامة "فاغنر" التجارية، والبعض الآخر يدافع عن تطوير الفيلق.

وأوضح المؤلف أن فيلق أفريقيا لديه هدف معلن لتوظيف 20 ألف مقاتل إلى 40 ألفا، وهو ما يراه البعض مبالغا فيه.

وبحسب الأرقام التي يحوز عليها المعهد البولندي ففي بداية شهر مايو/ أيار، كان العدد حوالي 6 آلاف مقاتل روسي، ألفان منهم في مالي، وأكثر من 1,600 في أفريقيا الوسطى، ويتوزع البقية على بوركينا فاسو، والنيجر ودول أخرى.