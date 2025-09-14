logo
العالم

"فايننشال تايمز": ملفات "معقدة" تفرض نفسها على قمة محتملة بين ترامب وشي

"فايننشال تايمز": ملفات "معقدة" تفرض نفسها على قمة محتملة بين ترامب وشي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الصين وجهت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في بكين، لكنّ البيت الأبيض لم يرد بعد، حيث لا يزال البلدان متباعدين بشأن قضايا تجارة وتدفق "الفنتانيل"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، إن عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تقليل احتمالات عقد قمة في بكين.

وأوضحت أن ذلك جعل من المرجح أن يعقد ترامب وشي اجتماعًا أقل أهمية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول.

أخبار ذات علاقة

دونالد ترامب خلال حديثه للصحفيين

ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين لوقف "الحرب الغبية"

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC