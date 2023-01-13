كازاخستان تجرد أسرة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف من الحصانة القضائية

وأدار نزارباييف (82 عاما) الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيما للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم. واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفا له.

لكن بدا أن خلافا دب بين الاثنين في أوائل العام الماضي وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي قال توكاييف إنها جزء من محاولة انقلاب. وقُتل 238 شخصا مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، الذين استولوا على مبانٍ حكومية في عدة مدن وأضرموا فيها النيران.

ثم تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القومي بدلا من نزارباييف، وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.