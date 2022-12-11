الكرملين: فشل اتفاقيات مينسك كان مقدمة لـ"العملية الخاصة" في أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الأحد، إن "تجاهل مخاوف بلاده" بشأن اتفاقيات سلام بين كييف وانفصاليين تدعمهم موسكو كانت مقدمة لشن روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وعبَّر الرئيس فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، عن "أسفه للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك"، التي تتعلق بوقف إطلاق نار وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا. وتوسطت في هذه الاتفاقيات روسيا، وفرنسا، وألمانيا، في عامي 2014 و2015، في بداية الصراع مع أوكرانيا، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك الاتفاقيات.