صربيا تحتجز 3 من شرطة كوسوفو
أمرت محكمة في صربيا باحتجاز 3 شرطيين من كوسوفو، والتحقيق معهم، بعد أن جرى القبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في منطقة حدودية، وسط ملابسات تضاربت حولها الروايات بين الطرفين.
وتقول كوسوفو في روايتها إن ضباطها اعتُقلوا داخل حدود أراضيها على يد ضباط صرب كانوا قد عبروا الحدود، لكن بلغراد تقول من جهتها إنهم اعتُقلوا داخل الحدود الصربية.
واتهم مكتب المدعي العام في مدينة كرالييفو، جنوب غرب صربيا، الشرطيين بصنع أسلحة ومواد متفجرة وحيازتها وحملها والاتجار بها من دون تصريح، وهو ما دفع قاضي الإجراءات الابتدائية في المحكمة العليا في كرالييفو إلى احتجاز جميع المشتبه فيهم، بحسب بيان مكتب المدعي العام.
ويُعتبر القبض على الشرطيين الثلاثة أحدث حالة في سلسلة وقائع أدت إلى اضطرابات في المنطقة، وأثارت مخاوف من تجدد العنف بين صربيا وكوسوفو.
رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي طالب بالإفراج عن الشرطيين الثلاثة، ووصف عملية القبض عليهم بـ"عمل عدواني من قبل صربيا".
وحظرت كوسوفو جميع المركبات التي تحمل لوحات تراخيص صربية من دخول أراضيها.
لكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش نفى من جانبه الاتهامات الموجهة إلى بلاده، واتهم كورتي بالتحريض على الصراع.
في حين دعت الولايات المتحدة وبريطانيا كلا من كوسوفو وصربيا إلى التخفيف من حدة التوتر، إلى جانب الإفراج الفوري عن الشرطيين الثلاثة.
بينما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل بشأن الأزمة مع كورتي وفوتشيتش.