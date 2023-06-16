صربيا تحتجز 3 من شرطة كوسوفو

أمرت محكمة في صربيا باحتجاز 3 شرطيين من كوسوفو، والتحقيق معهم، بعد أن جرى القبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في منطقة حدودية، وسط ملابسات تضاربت حولها الروايات بين الطرفين.

وتقول كوسوفو في روايتها إن ضباطها اعتُقلوا داخل حدود أراضيها على يد ضباط صرب كانوا قد عبروا الحدود، لكن بلغراد تقول من جهتها إنهم اعتُقلوا داخل الحدود الصربية.

واتهم مكتب المدعي العام في مدينة كرالييفو، جنوب غرب صربيا، الشرطيين بصنع أسلحة ومواد متفجرة وحيازتها وحملها والاتجار بها من دون تصريح، وهو ما دفع قاضي الإجراءات الابتدائية في المحكمة العليا في كرالييفو إلى احتجاز جميع المشتبه فيهم، بحسب بيان مكتب المدعي العام.

ويُعتبر القبض على الشرطيين الثلاثة أحدث حالة في سلسلة وقائع أدت إلى اضطرابات في المنطقة، وأثارت مخاوف من تجدد العنف بين صربيا وكوسوفو.