الكرملين: لا يمكن تخيل إجراء مفاوضات علنية مع كييف‎‎

اتهم الكرملين، اليوم الخميس، أوكرانيا بتغيير مواقفها فيما يتعلق بإجراء محادثات سلام بين البلدين، وقال إنه لا يتصور الدخول في مفاوضات علنية معها، ودعا واشنطن لدفع كييف نحو الدبلوماسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة قادرة على أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار، ويمكن أن تشجع كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك.

وأضاف أن أوكرانيا غيرت موقفها فيما يتعلق بالرغبة في التفاوض مع موسكو عدة مرات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر تقريبا ولا يمكن التعويل عليها.

وأردف بيسكوف: "يتفاوضون أولا، ثم يرفضون التفاوض، ثم يسنون قانونا يحظر أي نوع من المفاوضات، وبعدها يقولون إنهم يريدون المفاوضات، ولكن المفاوضات العلنية".

وتابع: "لذلك من الصعب تصور مفاوضات علنية ... هناك شيء واحد مؤكد: الأوكرانيون لا يريدون أي مفاوضات".

وقال بيسكوف إنه في ظل ذلك ستواصل موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة"، وإن الضربات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا كانت نتيجة عدم استعداد كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات.