موقع أمريكي: راماسوامي قد يكون الخيار الوحيد للأمريكيين العرب
قال موقع "يوروآشيا ريفيو" الأمريكي إن النقاش حول إسرائيل لدى أغلب المترشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يركز على من يدعمها بأكبر قدر من القوة.
وأضاف الموقع في مقال للكاتب السياسي راي حنانيا، أن المرشحين الذين يعتنقون مبدأ سيادة القانون الدولي ويتبنون الديمقراطية الحقيقية والتسوية القائمة على العدالة، ما يعني أنهم أيضًا يدعمون الحقوق الفلسطينية، سيجدون أنفسهم إما منبوذين وليس لهم أي فرصة للفوز، أو مستنكرين باعتبارهم معادين للسامية.
وقال الكاتب إن اللوبي المؤيد لإسرائيل سيعمل على شيطنة هؤلاء، ودعم أي منافس يحتضن إسرائيل ويتجاهل انتهاكاتها للحقوق المدنية.
وتابع: "لهذا يمكن تخيل التسونامي المؤيد لإسرائيل الذي واجهه المرشح الجمهوري، فيفيك راماسوامي، الذي يعتبر أحد الذين حققوا مفاجأة عندما فاز الشهر الماضي في المناظرة الأولى للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في أول ظهور له على شاشة محطة تلفزيونية وطنية".
وكان راماسوامي قد أوضح أنه يدعم الولايات المتحدة فوق أي بلد أجنبي، ومن بينها إسرائيل، التي تعامل في الغالب كالولاية غير الرسمية الحادية والخمسين لأمريكا، وفق الكاتب حنانيا.
وقال إنه إلى جانب راماسوامي، يتساءل في هذا الوقت العديد من المسؤولين المنتخبين إن كان يجب على إسرائيل مواصلة تلقيها المساعدات المالية المقدمة من أمريكا، والتي بلغت 158 مليار دولار منذ عام 1948، في الوقت الذي تشهد فيه أمريكا ظروفًا اقتصادية صعبة.
ولفت الكاتب إلى رأي راماسوامي الذي أبداه الشهر الماضي بهذا الخصوص، إذ قال إنه ينبغي على الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية لإسرائيل عندما ينتهي العمل بالاتفاقية الحالية في عام 2028، لأن إسرائيل ستكون في حينها قد وسعت من اتفاقيات السلام مع الدول العربية.
وأكد حنانيا أن هذا الاقتراح كان سببًا في خلق موجة من الدعم من قبل الناخبين الذين يعتقدون أن هذا التمويل يجب أن يستخدم في مساعدة الأمريكيين المحتاجين أولًا.
وأشار إلى أن راماسوامي سيبلغ من العمر 39 عامًا وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ابن لمهاجرين هندوس من الهند.
وقال إنه يمكن للعرب والمسلمين الأمريكيين الربط مع راماسوامي على عدة صعد، من ضمنها أنه ابن لمهاجرين في دولة تجد صعوبة أحيانًا في التمييز بين الفلسطينيين والباكستانيين، وحتى أن راماسوامي لا يزال يتعرض لهجوم من قبل نفس الأشخاص الذين هاجموا العرب الأمريكيين، ومنهم السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي تنحدر من عائلة سيخية هندية لكنها اعتنقت المسيحية.
واختتم مقاله بالقول: "هناك حقيقة ماثلة، هي أن العرب الأمريكيين على العموم لا يبلون بلاء حسنًا في السياسات الأمريكية، وخاصة في الانتخابات الوطنية، رغم تحقيقهم لبعض الانتصارات هنا وهناك.. ينقصهم صوت قوي لمناصرة العدالة، وعندما ينتقدون إسرائيل، تتم إدانتهم بوصفهم معادين للسامية".
المصدر: موقع "يوروآشيا ريفيو" الأمريكي