موقع أمريكي: راماسوامي قد يكون الخيار الوحيد للأمريكيين العرب

قال موقع "يوروآشيا ريفيو" الأمريكي إن النقاش حول إسرائيل لدى أغلب المترشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يركز على من يدعمها بأكبر قدر من القوة.

وأضاف الموقع في مقال للكاتب السياسي راي حنانيا، أن المرشحين الذين يعتنقون مبدأ سيادة القانون الدولي ويتبنون الديمقراطية الحقيقية والتسوية القائمة على العدالة، ما يعني أنهم أيضًا يدعمون الحقوق الفلسطينية، سيجدون أنفسهم إما منبوذين وليس لهم أي فرصة للفوز، أو مستنكرين باعتبارهم معادين للسامية.

وقال الكاتب إن اللوبي المؤيد لإسرائيل سيعمل على شيطنة هؤلاء، ودعم أي منافس يحتضن إسرائيل ويتجاهل انتهاكاتها للحقوق المدنية.

وتابع: "لهذا يمكن تخيل التسونامي المؤيد لإسرائيل الذي واجهه المرشح الجمهوري، فيفيك راماسوامي، الذي يعتبر أحد الذين حققوا مفاجأة عندما فاز الشهر الماضي في المناظرة الأولى للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في أول ظهور له على شاشة محطة تلفزيونية وطنية".