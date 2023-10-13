"الصليب الأحمر": هجوم حماس لا يبرر تدمير قطاع غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، من أن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة، وطالبت بـ "فترات توقف في المعارك".

وأفاد الصليب الأحمر، في بيان، بأن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات المروعة التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي"، لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود"، في وقت تعد فيه إسرائيل لاجتياح بري للقطاع المحاصر ردا على هجوم حماس.

ودعا الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك".