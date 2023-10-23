ماكرون يواجه "ألغامًا" في طريقه إلى إسرائيل

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطبّات وألغامًا خلال زيارته المرتقبة الثلاثاء، إلى تل أبيب وهو يسعى إلى إقناع الرأي العام العالمي بأن بلاده لا تتبنى خيار "الدعم غير المشروط لإسرائيل"، وهي مهمة لا تبدو يسيرة وفق تقرير إخباري فرنسي.

وقال التقرير الذي نشره موقع الإذاعة الفرنسية، إنّ رحلة ماكرون إلى إسرائيل تحمل خطر ترسيخ صورة فرنسا كحليف يقدم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، في وقت أصبحت فيه الحرب في غزة أكثر وحشية.

واعتبر التقرير أنّه سيتعين على ماكرون أن يجد الكلمات والإيماءات المناسبة حتى تكون زيارته "مفيدة"، وليست رمزية فقط، مضيفًا أنّ "هناك أيضًا بعدًا سياسيًا لا يخفى في سفر الرئيس الفرنسي إلى بلد في حالة حرب ــ وهذا لا يخلو من المخاطر ـ وهو الحدّ من الدعم غير المشروط لإسرائيل، وتجاوز الصيغة المستخدمة في الأيام الأولى بعد هجوم حركة حماس.