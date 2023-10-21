تقرير: تحرير الرهينتين الأمريكيتين يبعث أمل واشنطن لتحرير البقية

وبحسب صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، فبالرغم من إقرار دبلوماسيين وسياسيين، يعملون على قضية تحرير الرهائن، بأن المهمة صعبة وتواجهها الكثير من التحديات والعقبات؛ إلا أن العمل يسير على قدم وساق لمحاولة تحقيق المطلوب، قبل أن تنهار عملية المفاوضات برمتها، حسب ما هو متوقع، في حال انطلاق العملية البرية الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات الأمريكية لا تزال غير متأكدة من العدد الحقيقي للرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، الذي تم تقديره بحسب أعداد المفقودين الـ 12 بداية الحرب. وبإطلاق سراح جوديث وناتالي رعنان يكون عدد من تبقى 10 رهائن أمريكيين بشكل تقديري.

وتعتقد إدارة بايدن، بأن 500 أمريكي محاصرون داخل غزة، ليس كرهائن ولكن لأنهم كانوا هناك عندما وقع هجوم حماس، ولم يتمكنوا من المغادرة، وسط انتقام الجيش الإسرائيلي وإغلاق المعابر الحدودية كافة.