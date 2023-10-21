تقرير: تحرير الرهينتين الأمريكيتين يبعث أمل واشنطن لتحرير البقية
يبدو أن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين، بعث الأمل ودفع السياسيين والمفاوضين الأمريكيين إلى تسريع جهودهم وتذليل التحديات في محاولة لتحرير باقي الرهائن، قبل بداية الهجوم البري المرتقب من قبل إسرائيل.
وبحسب صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، فبالرغم من إقرار دبلوماسيين وسياسيين، يعملون على قضية تحرير الرهائن، بأن المهمة صعبة وتواجهها الكثير من التحديات والعقبات؛ إلا أن العمل يسير على قدم وساق لمحاولة تحقيق المطلوب، قبل أن تنهار عملية المفاوضات برمتها، حسب ما هو متوقع، في حال انطلاق العملية البرية الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة، أن السلطات الأمريكية لا تزال غير متأكدة من العدد الحقيقي للرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، الذي تم تقديره بحسب أعداد المفقودين الـ 12 بداية الحرب. وبإطلاق سراح جوديث وناتالي رعنان يكون عدد من تبقى 10 رهائن أمريكيين بشكل تقديري.
وتعتقد إدارة بايدن، بأن 500 أمريكي محاصرون داخل غزة، ليس كرهائن ولكن لأنهم كانوا هناك عندما وقع هجوم حماس، ولم يتمكنوا من المغادرة، وسط انتقام الجيش الإسرائيلي وإغلاق المعابر الحدودية كافة.
وتابعت الصحيفة، أنه بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينتظر حتى يتم حل أزمة الرهائن لبدء هجوم بري، وأنه ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله واشنطن لتغيير هذه الحسابات. إلا إن الحالة المزاجية، المرتبطة بملف الرهائن، تغيرت نحو الأفضل في وقت ما في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أصابها التشكك وفقدان الأمل في الأيام الأولى التي أعقبت هجوم حماس.
وأوضحت، أن الوضع لا يزال هشًا وأن وزير الخارجية بلينكن وكبار مساعديه حثوا الإسرائيليين على السماح بدخول المساعدات إلى غزة، والتفكير في استراتيجية نهاية اللعبة، والعمل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، رغم أنهم امتنعوا عن مطالبتهم بتأجيل هجومهم.
ولفتت الصحيفة، إلى أن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على غزة، تؤدي أيضًا إلى تعقيد المفاوضات وتزيد من صعوبة تقييم مكان احتجاز الرهائن وما إذا كانوا على قيد الحياة.
كما تحد من قدرة حماس نفسها، حسب زعمها، من تحديد مكان المحتجزين كافة، ومن يحتجزهم وتوفير الحماية المطلوبة للحفاظ على حياتهم.
المصدر: "صحيفة الواشنطن بوست" الأمريكية