لوموند: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تصارع أسئلة مؤلمة
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "الكرياه" والتي تضم مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، أصبحت بمثابة مسرح للانقسام في وجهات النظر بخصوص المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أربعة أشهر على الحرب بين حماس وإسرائيل، لا يزال عدم اليقين يكتنف مصير 132 محتجزاً في غزة.
ولفتت في تقرير إلى أن القسم الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات سريعة مع حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، يتناقض مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يؤكد على التوازن بين الضغط العسكري والمفاوضات الصعبة.
وأكدت أن إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير محتجزين من غزة في 12 شباط/فبراير الجاري، لا يوفر سوى القليل من العزاء لأولئك الذين ينتظرون الأخبار بمشاعر متضاربة وأمل متضائل.
وأردفت الصحيفة: "تتصارع العائلات مع الأسئلة المؤلمة: هل أحباؤهم على قيد الحياة أم مصابين أم مرضى أم متوفين، كما اقترح المسؤولون الإسرائيليون على ثلاثين منهم على الأقل في أوائل فبراير؟ وما هو مسار العمل الذي ينبغي اتباعه الآن؟".
إستراتيجية مقسمة
وعلى بعد مسافة قصيرة، يناشد فصيل آخر، يرمز إليه بلافتة تصور زوجين شابين، نوعا أرغاماني وأفيناتان أور، اللذين تم اختطافهما خلال مهرجان سوبر نوفا في صحراء النقب، "لا تفرقوا بينهما مرة أخرى، اجمعوهما معًا".
ووفق الصحيفة فإنه على الرغم من وحدة الرسالة الواضحة، فإن غياب عائلة نوا عن التجمع يسلط الضوء على الآراء المختلفة داخل أسر الرهائن.
وقالت إن "ديتزا أور، والدة أفيناتان والمقيمة في مستوطنة شيلو غير القانونية، تجسد التصميم الثابت لبعض العائلات، وهي تنتمي إلى منتدى تكفا، وهو مجموعة من الصهاينة المتدينين المتحالفين مع اليمين المتطرف، وترى أن مصير ابنها متشابك مع أمن إسرائيل".
وأشارت إلى أنها "ترفض التنازلات المقدمة لحماس، وتنظر إلى الصراع من خلال عدسة مسيحانية، وتثق في خطة إلهية حتى في خضم المعاناة الشخصية".
وذكرت "لوموند" أنه "على الرغم من وجهات نظرهم المتطرفة، فإن العديد من الأسر تفضل البقاء عند مواقف غير سياسية علنًا، وتركز فقط على هدف لم شملهم مع أطفالهم".
وختمت الصحيفة إلى أنه في ظل ما تعيشه عائلات المحتجزين الإسرائيليين، فإنه "يصطدم الألم الشخصي بضرورات الأمن القومي، ما يعكس الانقسام المجتمعي العميق والخسائر البشرية المستمرة للصراع".