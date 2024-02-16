لوموند: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تصارع أسئلة مؤلمة

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "الكرياه" والتي تضم مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، أصبحت بمثابة مسرح للانقسام في وجهات النظر بخصوص المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد أربعة أشهر على الحرب بين حماس وإسرائيل، لا يزال عدم اليقين يكتنف مصير 132 محتجزاً في غزة.

ولفتت في تقرير إلى أن القسم الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات سريعة مع حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، يتناقض مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يؤكد على التوازن بين الضغط العسكري والمفاوضات الصعبة.