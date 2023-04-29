أوكرانيا تحتج لدى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إنها قدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، أمس الجمعة، تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه "غير مقبول جملة وتفصيلًا".

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة".