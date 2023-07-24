تايوان تُجري مناورات عسكرية تُحاكي الرد على هجمات من الصين

أجرت تايوان مع بدء مناوراتها الحربية السنوية تدريبات على الغارات الجوية تحاكي ردها على هجمات صاروخية صينية في عدد من المدن، اليوم الإثنين.

وتجري تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة، التي تتمتّع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بتعرضها للغزو من قبل الصين.

وتوسعت جهود التحضير لتشمل أيضًا السكان المدنيين، حيث كثفت السلطات من التدريبات في المدن.