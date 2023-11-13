بعد محاولة "هروبه"... غينيا تستأنف محاكمة الرئيس المخلوع وسط تنديد حقوقي 

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن محاكمة الرئيس المخلوع موسى داديس كامارا ستستأنف اليوم، بعد أيام قليلة من إحباط عملية تهريبه من السجن، وسط تنديد حقوقي بحملات القمع التي ترتبت عن حادثة السجن.

وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" اليوم، إن السلطات الغينية استأنفت الإثنين، محاكمة الضالعين في مجزرة الملعب التي حدثت في سبتمبر/ أيلول 2009، ويخضع الرئيس السابق داديس لهذا الفصل الجديد من المحاكمة، بعد أيام من فشل محاولة تهريبه من السجن يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى القبض على ثلاثة من المتهمين، بما في ذلك داديس كامارا، في اليوم نفسه، فيما ظل العقيد كلود بيفي هاربا، وسيخضع اليوم لمحاكمة غيابية في قضية مجزرة 2009.