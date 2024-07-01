اتهامات لمؤسس "دافوس" كلاوس شواب بـ"التمييز والتحرش"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتهامات وجهها موظفون في المنتدى الاقتصادي العالمي/ دافوس إلى مؤسسه كلاوس شواب وإدارته بـ"التمييز والتحرش" ضد النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وقالت الصحيفة إن الاتهامات المفاجئة سجلت في محضر الشكاوى الداخلية والمقابلات التي أجريت مع أكثر من 80 موظفا حاليا وسابقا في المنتدى.

وبحسب الاتهامات، فإن شواب كان "عدائياً تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة" في أماكن العمل، فيما تم طرد ما لا يقل عن 6 موظفات من المنتدى أثناء فترة الحمل أو بعد العودة من إجازة الأمومة.

وذكرت الصحيفة أن نساء أخريات تحدثن عن تعرضهن للتحرش الجنسي من كبار المديرين، وأن بعضهن ما زلن يعملن في المنتدى.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن ثلاث موظفات عملن بشكل وثيق مع شواب، أنه تفوه بكلمات وتعليقات بذيئة بحقهن، جعلتهن يشعرن بعدم الارتياح.

وأشارت إلى أنه تم كذلك تقديم شكاوى داخلية بعد معاملة "غير لبقة" تجاه بعض أصحاب البشرة السمراء، وطردهم من العمل أو حرمانهم من الترقيات.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة تنظيم مؤتمر دافوس أعلنت في مايو أيار الفائت أن شواب سيتنحى عن مهامه الإدارية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت إنه سيترك منصب "الرئيس التنفيذي" قريبا ليصبح "رئيس مجلس الإدارة"، على أن يتم هذا التغيير قبل بدء النسخة المقبلة من المنتدى المقرر عقدها في يناير كانون الثاني 2025.