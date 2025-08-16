دول شمال أوروبا والبلطيق تؤكد دعم أوكرانيا

أكد قادة دول من شمال أوروبا والبلطيق، اليوم السبت، أن دعمهم لكييف، ولجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، سيظل ثابتًا.

وذكر زعماء ثماني دول، الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، في بيان، أن تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب وقف إطلاق النار، وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وجاء في البيان: "نرحب بتصريح الرئيس ترامب، بأن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في الضمانات الأمنية؛ لا ينبغي وضع أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول أخرى"، بحسب "رويترز"

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة السعي إلى اتفاق سلام، دون أن يسبقه وقف لإطلاق النار، وهو ما تطالب به أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بدعم من الولايات المتحدة حتى الآن.