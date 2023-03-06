قتلى في تبادل لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

شهدت منطة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا الأحد، تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين ما تسبب بمقتل 5 أشخاص على الأقل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية في بيان الأحد، مقتل جنديين نتيجة تبادل إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الجنود الأذريين على الحدود تمكنوا من ضبط قافلة أرمنية كانت تحاول نقل السلاح من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى منطقة نائية، حيث كانت تستخدم القافلة طريقا غير مصرح، ما تسبب بتبادل لإطلاق النار.