قتلى في تبادل لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
شهدت منطة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا الأحد، تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين ما تسبب بمقتل 5 أشخاص على الأقل.
وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية في بيان الأحد، مقتل جنديين نتيجة تبادل إطلاق النار.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الجنود الأذريين على الحدود تمكنوا من ضبط قافلة أرمنية كانت تحاول نقل السلاح من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى منطقة نائية، حيث كانت تستخدم القافلة طريقا غير مصرح، ما تسبب بتبادل لإطلاق النار.
من جانبها ردت أرمينيا على البيان، بأن القافلة التي تم استهدافها من قبل القوات الأذرية، كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، مشيرة إلى أن إطلاق النار تسبب بمقتل 3 مسؤولين من وزارة الداخلية في قره باغ.
وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن مزاعم أذربيجان بأن القافلة كانت تحاول نقل السلاح لمناطق نائية "مزاعم سخيفة".
وتواجهت أرمينيا حليفة وأذربيجان، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على ناغورني قره باغ.
وأدت الحرب عام 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 جندي، وانتهت بوقف لإطلاق النار تفاوضت بشأنه روسيا.
وتنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها منذ عقود، فيما نشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي لمراقبة هذه الهدنة الهشة.