أمريكا بصدد اتخاذ "تدابير إضافية" ضدّ فاغنر في أفريقيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن أمريكا تعتزم اتخّاذ "تدابير" جديدة خلال الأسبوع الجاري، ضدّ أنشطة مجموعة "فاغنر" في أفريقيا.
وأشار في تصريح للصحفيين، إلى أنّ "الولايات المتحدة ستتّخذ تدابير إضافية" ضدّ مجموعة "فاغنر" لمحاسبتها على قيامها بأنشطة "تدميرية" في أفريقيا.
وبين ميلر أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات في الأسبوع الجاري، مشدّداً على أنّ الخطوة على صلة بالتطورات في أفريقيا وليس بالعنف الذي سُجّل في نهاية الأسبوع في جنوب روسيا.
وكان من المتوقّع أن تُعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على فاغنر في مطلع الأسبوع لكنّها تريّثت لكي لا تبدو وكأنّها تدعم طرفاً ضدّ آخر في النزاع بين المرتزقة الذين يقودهم يفغيني بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجدّد ميلر انتقاداته لمجموعة فاغنر المتّهمة بالضلوع في انتهاكات واسعة النطاق بعدما تعقادت معها السلطات في كلّ من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ومضى ميلر قائلا: "نعتقد أنّ فاغنر تجلب الموت والدمار أينما حلّت، تُلحق الأذى بالسكّان المحليّين وتغتصب الموارد المعدنية وتبتزّ الأموال من المجتمعات حيث تنشط"، داعيًا "الحكومات في أفريقيا وفي أنحاء أخرى على وقف أيّ تعاون مع فاغنر".
وفي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، اتّهمت الأمم المتّحدة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقلّ عن 500 شخص في شهر آذار/مارس 2022 خلال عملية ضدّ مسلحين متمردين في بلدة مورا في وسط مالي.