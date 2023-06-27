أمريكا بصدد اتخاذ "تدابير إضافية" ضدّ فاغنر في أفريقيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن أمريكا تعتزم اتخّاذ "تدابير" جديدة خلال الأسبوع الجاري، ضدّ أنشطة مجموعة "فاغنر" في أفريقيا.

وأشار في تصريح للصحفيين، إلى أنّ "الولايات المتحدة ستتّخذ تدابير إضافية" ضدّ مجموعة "فاغنر" لمحاسبتها على قيامها بأنشطة "تدميرية" في أفريقيا.

وبين ميلر أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات في الأسبوع الجاري، مشدّداً على أنّ الخطوة على صلة بالتطورات في أفريقيا وليس بالعنف الذي سُجّل في نهاية الأسبوع في جنوب روسيا.