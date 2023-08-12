باكستان.. اختيار أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف أعمال
أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم السبت، أن الاجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، أسفر عن اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني "أنوار الحق كاكار" لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة.
وقال زعيم المعارضة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف:"اتفقنا أولاً على أن أيًا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجمًا، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجمًا"