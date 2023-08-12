باكستان.. اختيار أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف أعمال

وقال زعيم المعارضة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف:"اتفقنا أولاً على أن أيًا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجمًا، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجمًا"