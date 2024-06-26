الجيش الإسرائيلي يستعد لتجنيد 3 آلاف من "الحريديم" سنويًا

تفسير القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الذي أثار حالة من الجدل وسط أزمة حادة داخل مجتمع الحريديم، سيعني أن 3 آلاف شاب جديد من طلاب المدارس الدينية من دارسي التوراة سيلتحقون سنويًا بالجيش، فيما يبلغ تعداد هذا المجتمع المتشدد دينيًا داخل إسرائيل قرابة 1.3 مليون نسمة.

ما الوحدات العسكرية الأنسب؟

يعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على تخصيص مركز استيعاب لاستقبال الحريديم المقبلين على التجنيد إذ يكون غير مختلط، مع منح المجندين الجدد دورة تدريبية تأهيلية تستمر لمدة شهر ونصف الشهر تهدف إلى منحهم القدرة على الاندماج في باقي الوحدات.

القناة أشارت إلى أن الوحدات الأنسب التي يفترض أن يلتحق بها الحريديم تبدأ من الوحدات التكنولوجية والمختصة بالبرمجة وشعبة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب إعطائهم الأدوار العسكرية الأقل مثل وظيفة "سائق"، وهناك إمكانية لضمهم إلى الكتيبة الحريدية "ناحال"، أو إلى الكتائب العاملة على الحدود.

ووفق القناة، فمن بين أسباب تحديد تلك الوحدات والكتائب، هي أن كلًا منها لديها إطار قائم فعلًا على أساس الفصل بين الجنسين، ومن ثم يمكن استيعاب دارسي التوراة الأصوليين وتوفير الشروط التي تمكنهم من الخدمة بطريقة تتوافق مع أسلوب حياتهم المتشدد دينيًا.

وأشارت القناة إلى احتمال تدشين كتائب جديدة في الجيش يمكنها استيعاب جنود حريديم في المستقبل، وربما تتطور الكتيبة الحريدية لتصبح لواءً كاملًا، وهذا مرتبط بمدى قدرة الجيش على إلحاق مزيد منهم في الخدمة.

وتسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في ظل النقص الشديد في الموارد البشرية إلى استغلال شباب المدارس الدينية، لسد هذا العجز، ولديها خطة لضم قرابة 6 آلاف طالب سنويًا للخدمة العسكرية بدلًا من 3 آلاف.