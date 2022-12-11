مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج "أقوى وسائل التدمير"

أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن حاليًّا دميتري مدفيديف، اليوم الأحد أن بلاده تكثف إنتاج "أقوى وسائل التدمير" على أساس "مبادئ جديدة"، ملوّحًا باستخدامها ضد الغرب.

وقال مدفيديف "عدونا ليس متخندقًا فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة)... إنه موجود أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها".

وتابع في منشور صباح الأحد على حسابه في تطبيق تلغرام "لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة".