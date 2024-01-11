مالي تبحث في الجزائر "اتفاق السلم" مع الجماعات المسلحة

بدأ وفد دبلوماسي من دولة مالي، الخميس، زيارة إلى الجزائر، كأول نشاط دبلوماسي منذ توتر العلاقات بين البلدين، في أعقاب استقبال الجزائر مَن تتهمهم مالي بـ"المتمردين".

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"إرم نيوز" بأن الوفد المالي، سيسعى إلى توضح موقف الدولة من اتفاق السلم الموقع في الجزائر عام 2015، فيما سيقوم بترتيب زيارة رسمية للرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا إلى الجزائر؛ بهدف بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بآخر التطورات في مالي بشكل خاص ودول الساحل.

وعاد السفير الجزائري في مالي إلى منصبه في باماكو قبل أيام، بعد أن تم استدعاؤه من قبل سلطات بلاده، فيما عاد أيضا سفير باماكو بالجزائر العاصمة إلى منصبه يوم الأحد، في خطوة أنهت التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وأثار استقبال الجزائر لمتمردين من منطقة كيدال، غضب الجانب المالي؛ ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين واستدعاء السفراء، قبل إعادتهم إلى مواقعهم.

وفي موازاة الخلاف بين الجارين الأفريقيين، فإن قضية أخرى مطروحة على الطاولة، وهي اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين مالي والجماعات المسلحة في الشمال، باعتبار أن الجزائر هي من تقود الوساطة.