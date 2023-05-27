أوكرانيا: روسيا تخطط لمحاكاة حادث بمحطة زابوريجيا النووية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الجمعة إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة للطاقة النووية تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط له منذ فترة طويلة.

ومحطة زابوريجيا، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا بجنوب أوكرانيا، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتعرض محيطها مرارا للقصف، ويلوم الطرفان بعضهما البعض عليه.

وقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبا ثم تعلن عن تسرب إشعاعي، وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق، يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.

ولم يقدم بيان الإدارة المنشور على تطبيق تيليجرام أي دليل، لكنه أشار إلى أن روسيا عطلت عملية التناوب المزمعة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة.