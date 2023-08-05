مقتل ثلاثة جنود هنود في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن ثلاثة جنود هنود قتلوا خلال مواجهات مع متمردين في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وجرت المعارك ليل الجمعة السبت في الذكرى السنوية لقرار نيودلهي في 2019 إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الخاضعة لإدارة الهند.

وأضافت الشرطة الهندية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الجنود الثلاثة "قضوا متأثرين بإصاباتهم"، وأن هناك عملية جارية لمحاولة العثور على المتمردين.