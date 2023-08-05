مقتل ثلاثة جنود هنود في كشمير
أعلنت الشرطة الهندية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن ثلاثة جنود هنود قتلوا خلال مواجهات مع متمردين في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
وجرت المعارك ليل الجمعة السبت في الذكرى السنوية لقرار نيودلهي في 2019 إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الخاضعة لإدارة الهند.
وأضافت الشرطة الهندية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الجنود الثلاثة "قضوا متأثرين بإصاباتهم"، وأن هناك عملية جارية لمحاولة العثور على المتمردين.
وقتل 63 شخصا على الأقل بينهم تسعة مدنيين و16 من عناصر القوات الحكومية و38 من المتمردين المفترضين، منذ مطلع السنة، بينما قتل 253 شخصا في أعمال العنف السنة الماضية.
يشار إلى أن كشمير مقسومة بين الهند وباكستان اللتين تطالبان منذ استقلالهما في 1947 بالسيادة على كامل المنطقة الواقعة في الهيمالايا، والتي كانت سبب حربين من الحروب الثلاثة التي خاضها البلدان منذ ذلك الحين.
وشهد القسم الخاضع لإدارة الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، حيث تتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.