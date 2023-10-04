روسيا تعلن إسقاط 31 مسيّرة وصاروخ "نبتون" أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أسقطت 31 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، خلال الليل، على مناطق "بلجورود" و"بريانسك" و"كورسك" المحاذية للحدود.

وقال حاكم منطقة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوجوماز عبر "تيليجرام" إن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على بضع قرى في المنطقة الواقعة جنوب روسيا.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين لكنها ألحقت أضرارًا بعدد من المنازل.

وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة، وتعهدت باستخدامها فقط من أجل القضاء على تجمعات لقوات العدو.

واتهم مسؤولون روس في "بريانسك" ومناطق أخرى محاذية لأوكرانيا مرارًا القوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ عمليات قصف عشوائية.

والذخائر العنقودية محظورة في أكثر من مئة دولة. وعادة ما تطلِق عددًا كبيرًا من المقذوفات الأصغر حجمًا التي يمكن أن تسبب في سقوط قتلى بشكل عشوائي في منطقة واسعة، وقد تُشكل تلك التي لا تنفجر خطرًا لعقود.