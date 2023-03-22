استعراض جديد للقوة في شبه الجزيرة الكورية

تستعد كل من الولايات المتحدة وحليفتها الكورية الجنوبية، لاستعراض جديد للقوة في شبه الجزيرة الكورية، يتوقع أن يثير المزيد من التوتر مع بيونغ يانغ.

وقالت وكالة يونهاب اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لإجراء أكبر تدريبات بالذخيرة الحية على الإطلاق في يونيو كجزء من برنامج للاحتفال بالذكرى السبعين لتحالفهما.

وكشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن البرنامج المصمم لـ"تعزيز تضامن الحليفين، وإظهار التفوق التكنولوجي لجيشيهما، وتسليط الضوء على تركيزهما على تحقيق السلام من خلال القوة عن طريق العمل" على حد تعبير الوزارة.