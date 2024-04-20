بلينكن: سننشر قريبا قرارات بشأن اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان

وعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الكشف عن قرارات تم اتخاذها بشأن اتهام إسرائيل بانتهاك القوانين التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للوحدات السياسية أو الأمنية، المتورطة في انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب الصحيفة، فإن "تصريحات الوزير تعد أول اعتراف أمريكي بأن لجنة داخل الوزارة قامت بمراجعة اتهامات خطيرة ضد وحدات إسرائيلية متعددة تتلقى مساعدات أمريكية".

وقالت إن "تصريحات بلينكن جاءت في سياق الرد على تقرير صادر عن موقع التحقيقات والأخبار الاستقصائية ProPublica".

وأفادت بأن "اللجنة المعروفة باسم منتدى تدقيق ليهي لإسرائيل، أوصت بلينكن بمنع وحدات إسرائيلية معينة من تلقي المساعدات العسكرية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأوضحت أن "الكثير من الحوادث جرت فصولها في الضفة الغربية، وأغلبها حدث قبل اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس".

وأشارت إلى أن "العديد من الوحدات الإسرائيلية، بما في ذلك شرطة الحدود والقوات الخاصة، خضعت للتدقيق بانتظار صدور قرار بلينكن".

وخلصت الصحيفة إلى أن "من بين الوحدات الأكثر أهمية التي ستواجه التدقيق هي وحدة النخبة في شرطة الحدود الإسرائيلية، التي تركز على عمليات مكافحة الإرهاب، يمام".