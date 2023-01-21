تحرير أكثر من 60 امرأة وطفلا في بوركينا فاسو بعد اختطافهم

قالت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو الجمعة إنه تم إطلاق سراح 66 امرأة وطفلا كان مسلحون قد خطفوهم في شمال البلاد الأسبوع الماضي.

وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 يناير/ كانون الثاني خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثا عن الفاكهة وأوراق الشجر.