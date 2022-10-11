إيران: لا إضراب في مصفاة عبادان.. والعمل فيها مستمر كالمعتاد

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "العمل مستمر على النحو المعتاد" في مصفاة عبادان، يوم الثلاثاء، وذلك بعد أنباء عن حدوث اضطرابات في المصفاة.

ونفت الوكالة ،أيضًا، تنظيم عمال المصفاة إضرابًا.

وكانت تقارير تحدثت ،أمس الإثنين، عن انضمام عمال في مصافي التكرير الحيوية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، في إيران، إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني.

وأقر مسؤول محلي في إيران، يوم الثلاثاء، بحدوث إضراب عمالي في مصنع للبتروكيماويات في مدينة "عسلوية"، لكنه أكد أن الإضراب ليس جزءًا من الاحتجاجات المرتبطة بوفاة أميني.

ونقل حساب وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية على تيليغرام، عن المسؤول المحلي علي هاشمي، قوله إن "إضراب عمال مصنع مدينة عسلوية، يتعلق بغضبهم بسبب خلاف حول الأجور، وليس جزءًا من الاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة مهسا أميني".

وأضاف هاشمي أن "بعض الإيرانيين حاولوا استغلال احتجاجات العمال عبر ترديد شعارات ضد الحكومة".