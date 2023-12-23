إصابة 3 روس إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية على بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن مسيَّرة أوكرانية هاجمت جسرًا في منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، ما أدى إلى إصابة 3 عمال.
وفي منشور عبر "تليغرام"، قال غلادكوف: "هاجمت القوات الأوكرانية جسرًا في منطقة غرايفورونسكي بطائرة مسيّرة انتحارية، ووقع الحادث بين قريتي سوفخوزني وغوركوفسكي، في الوقت الذي كان فيه عمال الطرق يقومون بأعمال إصلاح على الجسر حيث سقطت عبوة متفجرة من المسيّرة وأصابت 3 عمال".
وأضاف غلادكوف أن "أحد العمال المصابين في حالة خطيرة، حيث أُصيب بجراح في الأطراف، واثنين في حالة متوسطة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مقاطعة بيلغورود".
يذكر أن المقاطعات الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا، تتعرض بشكل متواصل لهجمات من مسيّرات أوكرانية منذ اندلاع الحرب بين البلدين في شهر فبراير 2022.