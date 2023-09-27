صحيفة: التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي تدخل مرحلة جديدة

أظهر مقطع فيديو غواصًا في بحر الصين الجنوبي وهو يستخدم سكينًا لقطع جزء من حبل تحت الماء، ما قد يبدو بنظر الكثيرين بأنه أمر بسيط جدًا، أو أقل من قيمته الحقيقية التي تشير إلى أنه يمثل حادثة دولية خطيرة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأمريكية، "إن الغواص من خفر السواحل الفلبيني، والحبل هو جزء من حواجز عائمة في بحر الصين الجنوبي، وضعتها القوات الصينية لإبعاد القوارب الفلبينية عن منطقة تملك قانونيًا، حق الصيد فيها.. هذه الخطوة من جانب الفلبين تعتبر الأقوى التي تتخذها لمواجهة مطالب الصين الإقليمية القريبة من الجزر الفلبينية".

ونقلت الصحيفة عن بيان رسمي فلبيني اعتبر أن "الحاجز يشكل خطرًا على الملاحة، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن الإجراء جاء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، الذي أظهر منذ توليه الحكم في يونيو/حزيران العام 2022، سعيه لاتباع سياسة خارجية فلبينية أكثر قوة تجاه الصين.