صحيفة: التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي تدخل مرحلة جديدة
أظهر مقطع فيديو غواصًا في بحر الصين الجنوبي وهو يستخدم سكينًا لقطع جزء من حبل تحت الماء، ما قد يبدو بنظر الكثيرين بأنه أمر بسيط جدًا، أو أقل من قيمته الحقيقية التي تشير إلى أنه يمثل حادثة دولية خطيرة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة الأمريكية، "إن الغواص من خفر السواحل الفلبيني، والحبل هو جزء من حواجز عائمة في بحر الصين الجنوبي، وضعتها القوات الصينية لإبعاد القوارب الفلبينية عن منطقة تملك قانونيًا، حق الصيد فيها.. هذه الخطوة من جانب الفلبين تعتبر الأقوى التي تتخذها لمواجهة مطالب الصين الإقليمية القريبة من الجزر الفلبينية".
ونقلت الصحيفة عن بيان رسمي فلبيني اعتبر أن "الحاجز يشكل خطرًا على الملاحة، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".
وأشار البيان إلى أن الإجراء جاء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، الذي أظهر منذ توليه الحكم في يونيو/حزيران العام 2022، سعيه لاتباع سياسة خارجية فلبينية أكثر قوة تجاه الصين.
وقالت "نيويورك تايمز" إنه حتى اللحظة، اقتصرت الإجراءات الفلبينية على إلقاء الخطابات، وتعميق التحالفات مع الولايات المتحدة ودول أخرى، ونشر بعض مقاطع الفيديو التي تظهر أنشطة عدوانية يقوم بها خفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية، لكن المفاجأة هذه المرة أن مانيلا هي من بادرت إلى اتخاذ إجراء، وليس بكين.. وهو ما يعتبر مؤشرًا على أن الفلبين تبدي مقاومة أكبر لمخططات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وتابعت: "بينما ترحب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطوة الفلبينية، وترى فيها أمرًا جيدًا، إلا أن المخاوف تتزايد حول الآلية التي ستعتمدها الصين للرد على مقاومة الفلبين لها، وما إذا كان هناك خطر من نشوب صراع عسكري مباشر بين الصين والفلبين وحلفائها، بمن في ذلك أسطول البحرية الأمريكية الذي يقوم بدوريات في المنطقة".
وأشارت الصحيفة إلى رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بـ"حدة" البيان الرسمي الفلبيني، قائلًا: "ننصح الفلبين بعدم إثارة الاستفزازات والمشاكل في المنطقة".
ونقلت عن المسؤول العسكري الصيني الأسبق، سونغ زونغ بينغ، قوله إن الفلبينيين تجرأوا على إزالة الحاجز العائم الذي وضعته الصين، بسبب تشجيع الولايات المتحدة المستمر لهم بتحدي الصين في بحر الصين الجنوبي، مضيفًا أنه ينبغي على بلاده اتخاذ تدابير صارمة لوضع حد للاستفزاز الفلبيني، فلا يمكن السماح للفلبين بتشكيل خطر على سيادة وأمن الصين، على حد قوله.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصين تزعم بأحقيتها في السيادة على 90% من بحر الصين، وهو ما يتداخل مع المناطق الاقتصادية لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين، مشيرة إلى أنه خلال العقد الماضي، أحكمت الصين سيطرتها على تلك المياه باستخدام سلسلة جزر "باراسيلز" و"سبراتلي"، بهدف توسيع نطاق وجودها العسكري في المنطقة من خلال بناء البؤر العسكرية ومهابط الطائرات.
وأكدت أن أفعال الصين هذه أقلقت الكثير من الدول الآسيوية والولايات المتحدة، التي تقول إن مصلحتها تقتضي استمرار حرية الملاحة في أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحامًا في العالم.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الحشد العسكري الصيني في المنطقة، والأعمال العدوانية المتزايدة التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية، جميعها تثير تساؤلات حول نوايا الصين في المنطقة، وما مدى استعدادها للامتثال إلى القوانين والأعراف الدولية.
واستطردت: "التوترات في بحر الصين الجنوبي تظهر بشكل خاص في الفلبين، حيث منعت السفن الصينية الصيادين من الصيد، ومُنعت مانيلا أيضًا من التنقيب عن النفط والغاز داخل منطقة قضت محكمة دولية في لاهاي العام 2016، بأنها جزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين".
وأشارت إلى توقع كثير من المحللين بألّا تقوم الصين بأي عمل عسكري ضد الفلبين، التي تربطها معاهدة تحالف مع الولايات المتحدة، وذلك خوفًا من التورط في نزاع واسع مع واشنطن وحلفائها الآخرين في المنطقة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعاد وزير الدفاع الأمريكي، ليود أوستن، التأكيد على أن المعاهدة الدفاعية المتبادلة مع الولايات المتحدة، تمتد أيضًا إلى السفن الفلبينية العامة والطائرات والقوات المسلحة، بما في ذلك خفر السواحل في بحر الصين الجنوبي، وفق الصحيفة.
ونقلت عن الخبير من معهد الدفاع والدراسات الإستراتيجية في سنغافورة، كولن كووه، قوله إنه في حال دخلت الولايات المتحدة بمواجهة عسكرية مع الصين في بحر الصين الجنوبي، فمن غير المتوقع أن تظل اليابان وأستراليا مثلًا مكتوفتي الأيدي وهما تشاهدان حليفتهما الأمريكية تخوض حربًا ضد الصينيين.. حتمًا ستنضمان إلى الحرب بطريقة ما، وهذا ما يتعين على الصين أخذه بعين الاعتبار، على حد تعبيره.
وتوقع الخبير كووه أن تعزز الصين تواجدها في بحر الصين الجنوبي، ربما من خلال إرسال المزيد من السفن إلى المناطق المتنازع عليها، مثل جزيرة "ثيتو" ومنطقة "توماس شول"، وذلك لمنع الصيادين الفلبينيين من العمل بحرية، وعرقلة مرور سفنها.
كما أوردت الصحيفة قول دبلوماسي سنغافوري سابق، إن الصين لديها من المشاكل الداخلية ما يجعلها في غنى عن إضافة مشكلة جديدة بالدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة.
وتابع: "البعض في الفلبين يقول، إن ما فعلته مانيلا يعكس ما قامت به ماليزيا وإندونيسيا مؤخرًا عندما أرسلت الدولتان سفنهما لإجراء مسح في مياه متنازع عليها رغم تهديدات الصين، فلو أصرت الفلبين على حقها وتمسكت به لن تفعل لها الصين شيئًا".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"