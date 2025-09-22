روسيا: "الناتو" يصعّد التوتر باتهامات لا أساس لها

نفت روسيا الاثنين الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك طائرات تابعة لها المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وحذّرت من أن الدول التي توجه اتهامات مماثلة تخاطر "بتصعيد التوترات".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين عندما سئل عن اتهام إستونيا لروسيا بانتهاك مجالها الجوي "نعتبر هذه التصريحات فارغة ولا أساس لها، وهي استمرار لسياسة هذا البلد.. المتمثلة في تصعيد التوترات وإثارة أجواء المواجهة".

وفي السياق نفسه، يعقد ممثلو دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" الـ 32 اجتماعًا صباح الثلاثاء في بروكسل بطلب من استونيا، بعدما انتهكت روسيا مجالها الجوي، وفق ما ذكر مسؤول في التحالف العسكري الاثنين.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" سيُعقد هذا الاجتماع على مستوى السفراء، بموجب المادة الرابعة من معاهدة الناتو التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

وأفادت تالين الجمعة بانتهاك 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا والبقاء فيه لمدة 12 دقيقة؛ ما أثار تنديدات من الناتو والاتحاد الأوروبي ضد "استفزاز" روسي جديد، بينما نفت موسكو أي انتهاك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الاثنين "ردًّا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الأحد.

وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف الأطلسي، أعلنت مطلع أيلول/سبتمبر أن طائرات مسيرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدة في إطار الهجوم على أوكرانيا. ودانت وارسو الهجوم ووصفته بأنه "عدوان".