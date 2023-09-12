تدريبات عسكرية مشتركة بين أرمينيا وأمريكا.. ماهو موقف موسكو؟

بدأت الإثنين في أرمينيا مناورات مشتركة تستضيفها يريفان مع قوات حفظ السلام الأميركية، في أحدث مؤشر على الانقسامات العميقة بين هذا البلد، الحليف التقليدي لموسكو، وروسيا، في خضم الحرب الأوكرانية.

وتهدف تدريبات "إيغل بارتنر 2023" التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 أيلول/سبتمبر، إلى "زيادة مستوى قابلية التشغيل البيني" بين القوات الأرمينية والأميركية في مهمات حفظ السلام الدولية.

وقال ناطق عسكري أميركي لشؤون أوروبا وإفريقيا لوكالة فرانس برس بعد ظهر الاثنين "نؤكد أن التدريبات قد بدأت". وبحسب واشنطن، فإن "حوالى 85 جندياً أميركياً سيتدربون إلى جانب حوالى 175 جندياً أرمينياً" في مركزي "زار" و"أرمافير" للتدريب الواقعين قرب يريفان.

وتنظر موسكو باستياء إلى هذه المناورات، واستدعت الجمعة سفير أرمينيا منددة بـ"الإجراءات غير الودّية". وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن روسيا لا ترى "شيئا جيدا في محاولات دولة عدوانية عضو في حلف شمال الأطلسي للتوغل في القوقاز".

والاثنين، أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تقاربا مماثلا بين يريفان وواشنطن "يتطلب تحليلاً عميقاً للغاية"، مؤكداً أن روسيا تريد مواصلة "الحوار الوثيق مع الجانب الأرميني".

وردا على ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن "روسيا التي غزت اثنتين من الدول المجاورة لها في السنوات الأخيرة، يجب أن تمتنع عن تقديم دروس لدول المنطقة بشأن ترتيباتها الأمنية". وأوضح أن هذه "تدريبات روتينية ليست مرتبطة بأحداث أخرى".

لكن الاستياء يهيمن في يريفان بسبب عدم قدرة روسيا على دعم أرمينيا ضد أذربيجان وعدم مشاركة قوات حفظ السلام الروسية في النزاع بين الجارتين.

وخاضت الدولتان القوقازيتان المتنافستان حربين من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها منذ عقود.

وتصاعدت التوترات مطلع تموز/يوليو بعدما أغلقت أذربيجان بذرائع مختلفة ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، ما تسبب في نقص كبير في الإمدادات.

وفشلت روسيا التي لديها وحدة من قوات حفظ السلام في الموقع، في احتواء الأزمة واتهمتها أرمينيا بالتقاعس في مناسبات عدة.

ويرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن موسكو "إما عاجزة عن السيطرة على ممر لاتشين أو أنها لا تريد ذلك". وقال باشينيان أيضًا إن اعتماد يريفان طويل الأمد على روسيا لضمان أمن البلاد كان "خطأ استراتيجيًا"، في ما يعد تحولا كبيرا في السياسة الخارجية لأرمينيا.