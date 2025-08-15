انطلاق "قمة ألاسكا" بين ترامب وبوتين (فيديو وصور)

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اجتماعهما اليوم الجمعة في ولاية ألاسكا.

ولم يدل الزعيمان بأي تصريحات ولم يتلقيا أي أسئلة أثناء جلوسهما جنبا إلى جنب، وتم إخراج الصحفيين من القاعة بعد بدء المحادثات بين الرئيسين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بوتين وترامب تمكنا من التحدث وجها لوجه لمدة 10 دقائق تقريباً في السيارة التي نقلتهما معاً إلى مقر القمة.

أخبار ذات علاقة من هم مرافقو بوتين وترامب في قمة ألاسكا؟

وشارك في المحادثات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث ستيف ويتكوف، عن الجانب الأمريكي، مقابل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف عن الجانب الروسي.

وكان بوتين وصل في وقت سابق إلى ألاسكا حيث كان ترامب في استقباله.