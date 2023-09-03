نتنياهو: الحل الوحيد لقضية المهاجرين ترحيلهم من إسرائيل

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحل الوحيد لقضية المهاجرين هو ترحيلهم من البلاد، إما طوعًا أو بوسائل أخرى.

وقال نتنياهو، في تصريحات للصحافيين من مطار بن غوريون الدولي قبل توجهه إلى قبرص، إن "اقتراح الأمم المتحدة منح المواطنة لستة عشر ألف متسلل، متواجدين على أرض إسرائيل، لن يحل المشكلة؛ كونه سيشجع ملايين آخرين من إفريقيا على الدخول بطرق غير مشروعة، مما سيؤدي إلى زعزعة البلاد".

وأوضح أن "الجهاز القضائي يعيق طرد اللاجئين من البلاد، حيث يتواجد في إسرائيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، دخلوا بصورة غير شرعية عبر البحر أو الحدود المصرية، وطلبوا اللجوء من الحكومة بعد وصولهم البلاد"، وفق قوله.