احتجاجات عنيفة في إقليم أمهرة الإثيوبي ضد حل الشرطة والجيش

قال سكان إن دوي إطلاق نار سُمع اليوم الأحد في بلدتين على الأقل في إقليم أمهرة الإثيوبي، حيث احتج آلاف على أمر للحكومة الاتحادية بدمج قوات إقليمية خاصة في الشرطة أو الجيش الوطني.

وتعهد أفراد من قوات أمهرة الخاصة وميليشيات متحالفة معها بمعارضة الأمر الصادر يوم الخميس، ما أدى إلى مواجهة مع حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الذي قال في بيان إن الخطة "من أجل الوحدة الوطنية لإثيوبيا".

وينطبق الأمر على جميع أقاليم إثيوبيا وعددها 11، لها جيوش خاصة بها وتستخدم لغتها الخاصة، لكن قوبل بمعارضة شديدة في أمهرة، وهي ثاني أكبر منطقة، والتي اختلفت مع آبي في الآونة الأخيرة.

وقال أحد سكان جوندار، التي شهدت مظاهرة كبيرة، إن عناصر من قوات أمهرة الخاصة أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء طوال الليل تحديا للأمر.