أردوغان: المحادثات مع ترامب أحرزت تقدماً ملموساً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أحرزت "تقدماً ملموساً" في مجالات عدة، إذ ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة.

وأضاف في تصريحات لصحفيين خلال رحلة عودته من واشنطن أنهما تبادلا وجهات النظر بشأن خطوات لتعزيز التجارة، منها معاودة النظر في الرسوم الجمركية لتحقيق هدفهما إيصال حجم التجارة البينية إلى 100 مليار دولار.

وقال الرئيس أردوغان "نغادر واشنطن ونحن سعداء"، مضيفًا أن العلاقات تتقدم بالاحترام المتبادل، بحسب وكالة "رويترز".

ونقل عنه مكتبه في نص نشره لتصريحاته، اليوم الجمعة، القول: "من المستحيل بالتأكيد تسوية جميع القضايا في اجتماع واحد. غير أن هذا الاجتماع شهد إحراز تقدم ملموس في كثير من القضايا".

وخلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية، جرى استقبال الرئيس التركي في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ العام 2019، لا سيما أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن امتنعت عن استقبال أردوغان في البيت الأبيض.

وأجرى الرئيس التركي أردوغان محادثات مع نظيره الأمريكي ترامب لمدة ساعتين، يوم أمس الخميس، في البيت الأبيض، وهي الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى مقر الرئاسة الأمريكية منذ 6 أعوام.