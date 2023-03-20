هل يقدم ائتلاف نتنياهو مخططا "مخففا" للإصلاح القضائي؟

أكد تقرير عبري اليوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم تقديم مخطط مخفف فيما يتعلق بخطته لإصلاح القضاء، مشيراً إلى أن ائتلاف نتنياهو يجري مشاورات بهذا الشأن.

وقال تقرير لموقع "وللا" العبري، إن "ائتلاف نتنياهو سيقدم تنازلات بالخطة القضائية لوزير العدل ياريف ليفين، وذلك في محاولة لحماية قوانين الخطة من الاستبعاد من قبل المحكمة العليا، خاصة مع زيادة الانتقادات العلنية لها".

وأوضح التقرير، أن "رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روثمان أعلن عن تغييرات في المخططات المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء وقانون لجنة اختيار القضاة"، مستدركاً: "لكن هذه التغييرات تضمن أغلبية للائتلاف الحكومي".