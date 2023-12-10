لافروف: نرفض سياسة العقاب الجماعي في غزة بذريعة هجوم حماس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، فيما دعا، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إلى فرض مراقبة دولية على الأرض في قطاع غزة.

كما أكد لافروف أن اتصالات موسكو مع حركة حماس تجري على المستوى السياسي فقط، مشيرًا إلى أن موسكو أدانت هجوم الحركة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واصفا الهجوم بـ"الإرهابي".

وقال لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة، إن "حماس نفذت هجومًا إرهابيًا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وسارعنا إلى إدانته فورًا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "حماس لها جناح سياسي يعمل في الدوحة، ولدينا علاقات مع هذا الجناح السياسي، وقد تواصلنا معهم في الدوحة لمناقشة مصير الأشخاص المختطفين كرهائن"، مبينا أن المختطفين الذين يقصدهم "يحملون جنسيات روسيا ودول مجاورة لروسيا".