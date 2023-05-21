بايدن يتوقع "تحولًا قريبًا" في العلاقات مع الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقت على نهج موحد لاتباعه مع الصين، يدعو إلى تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دولة واحدة، وألمح إلى أنه يمكن أن يتحدث مع الرئيس الصيني قريباً.

وأوضح بايدن في مؤتمر صحفي: "لا نسعى إلى الانفصال عن الصين. نسعى إلى تحييد المخاطر وتنويع علاقتنا مع الصين".

مضيفاً أن دول مجموعة السبع صارت متحدة أكثر من أي وقت مضى في "مقاومة الضغوط الاقتصادية معاً والتصدي للممارسات الضارة".