إيران تغلق صحيفة إصلاحية بسبب تقرير عن "غلاء اللحوم"

وكانت صحيفة "سازندجي" نشرت تقريرا يتعلق بزيادة أسعار اللحوم على صفحتها الأولى، اليوم الإثنين، ونشرت عنوانا كبيرا "انفجار اللحوم" على هذه الصفحة.

وقال موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، إن تقرير هذه الصحيفة حول ارتفاع أسعار اللحوم تسبب في غضب المسؤولين الحكوميين الإيرانيين وإغلاق هذه الصحيفة.

فيما أكد عدد من وسائل الإعلام المحلية الإيرانية ارتفاع سعر كيلو اللحوم في إيران إلى خمسة ملايين ريال، لكن المسؤولين الحكوميين نفوا هذا الخبر واعتبروه "نتيجة خلق فضاء في الفضاء الافتراضي".

وصحيفة سازندجي يديرها غلام حسين كرباسجي، عمدة طهران السابق، وهو أحد مستثمري هذا الإعلام.

وبعد الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة، تعرضت العديد من وسائل الإعلام والصحفيين للضغط من أجل تغطية الاحتجاجات، وتم اعتقال عشرات الصحفيين، والإفراج عن بعضهم لاحقًا.

ومن الصحفيين الذين ما زالوا في السجن نيلوفر حميدي، مراسلة "شرق" التي كانت موجودة في مستشفى كسرى بعد دخول مهسا أميني المستشفى.