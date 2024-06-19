هولندا تعتقل متهمًا بمحاولة اغتيال سياسي إسباني

قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة في هولندا ألقت القبض على المسلح المشتبه به في إطلاق النار على سياسي إسباني يميني مرتبط بجماعة معارضة إيرانية في أحد شوارع مدريد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والرجل فرنسي من أصل تونسي وله سجل جنائي، وهو المشتبه به السادس الذي يعتقل خلال التحقيق في محاولة الاغتيال، ومنهم واحد في كولومبيا.

وأصيب السياسي أليخو فيدال كوادراس (79 عامًا)، الذي نجا من الهجوم، برصاصة في وجهه على رصيف في حي سالامانكا الغني بوسط مدريد في وضح النهار، يوم التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، على يد مسلح يعتمر خوذة ويركب دراجة نارية. ومرت الرصاصة عبر فك فيدال كوادراس.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان على موقع إكس: "اعتقل عملاء هولنديون في هولندا المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار على أليخو فيدال كوادراس في مدريد". ولم تذكر الشرطة اسم المشتبه به المعتقل.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به باستخدام لقطات كاميرات المراقبة من المنطقة. وقال مصدر قضائي لـ "رويترز" إن المشتبه به مطلوب أيضًا في فرنسا فيما يتعلق بقتل تاجر مخدرات.

واتهم السياسي الحكومة الإيرانية بالاستعانة بقتلة مأجورين لاغتياله بسبب صلاته بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجماعة المعارضة الرئيسة في المنفى.

وقال فيدال كوادراس لـ"رويترز" إن لديه "يقينًا تامًا" بأن الحكومة الإيرانية مسؤولة عن الهجوم، وإن لم يكن لديه أي دليل. ولم يصدر تعليق من طهران، التي تعتبر الجماعة المعارضة منظمة إرهابية، على هذا الاتهام.