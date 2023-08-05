باريس: إعادة النظر بنشر قوات مكافحة الإرهاب في الساحل غير مطروحة

قالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا،السبت، إن إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل "ليست على جدول الأعمال"، مشككة في قرار انقلابيي النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع بلادها.

وأضافت كولونا لإذاعة فرنسا الدولية، "هذا ليس على جدول الأعمال، حتى لو تم تعليق هذا التعاون بسبب محاولات الانقلاب الجارية منذ أكثر من أسبوع في النيجر"، موضحة أن "المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة"، وتصادف غدًا الأحد.

وأردفت أنه "لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غد للتخلي عن هذه المغامرة، وعن هذه المغامرات الشخصية وإعادة الديمقراطية إلى النيجر، لم تعد الانقلابات ضرورية ولم تعد مناسبة، هذا الانقلاب لا مبرر له، إنه غير مقبول".