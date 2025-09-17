قتيلان بعملية إطلاق نار في فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية، مساء الثلاثاء، عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة آخرَين في حادث إطلاق نار بالعاصمة فيينا، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخلها على امرأة (44 عاما) مقتولة.

أخبار ذات علاقة من برلين إلى فيينا.. مخطط "إخواني" يتسلل لاختراق مؤسسات النمسا

بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به (44 عاما) تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.

كما عُثر على امرأة (24 عاما) ورجل (26 عاما) مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.

وقالت الشرطة إن ملابسات الهجوم والتفاصيل الإضافية لم تتضح على الفور.