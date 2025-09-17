مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

قتيلان بعملية إطلاق نار في فيينا

الشرطة النمساويةالمصدر: أ ف ب
أعلنت الشرطة النمساوية، مساء الثلاثاء، عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة آخرَين في حادث إطلاق نار بالعاصمة فيينا، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخلها على امرأة (44 عاما) مقتولة.

بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به (44 عاما) تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.

كما عُثر على امرأة (24 عاما) ورجل (26 عاما) مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.

وقالت الشرطة إن ملابسات الهجوم والتفاصيل الإضافية لم تتضح على الفور.

