أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار" والعودة إلى الدبلوماسية، وذلك بعد إطلاق قذائف مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والعودة إلى الدبلوماسية"، مستخدما التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

وأضاف: "نشجّع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وجه الخصوص على المشاركة في مناقشات موضوعية بشأن تحديد سبل إدارة المخاطر العسكرية وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تحمل أي نوايا عدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".