أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"
دعت الولايات المتحدة، الجمعة، كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار" والعودة إلى الدبلوماسية، وذلك بعد إطلاق قذائف مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والعودة إلى الدبلوماسية"، مستخدما التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.
وأضاف: "نشجّع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وجه الخصوص على المشاركة في مناقشات موضوعية بشأن تحديد سبل إدارة المخاطر العسكرية وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تحمل أي نوايا عدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وقال الجيش الكوري الشمالي إنه أجرى مناورة بحرية بالذخيرة الحية "كإجراء طبيعي مضاد" ضد التهديدات الكورية الجنوبية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وفي عام 2023 أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ البالستية، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة التي تمنع بيونغ يانغ من تطوير هذه التكنولوجيا، فيما رفضت كوريا الشمالية مرارًا عروض الحوار مع إدارة الرئيس جو بايدن.
والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ثلاث مرات سلف بايدن دونالد ترامب، في مبادرات دبلوماسية شخصية غير عادية أدت إلى خفض التوترات لكنها لم تسفر عن اتفاق دائم.