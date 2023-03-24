الصليب الأحمر: الآلاف "على حافة الهاوية" في باخموت الأوكرانية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬حوالي 10 آلاف أوكراني، من بينهم الكثير من كبار السن والمعاقون، يتشبثون بالحياة وسط ظروف مروعة داخل وحول مدينة باخموت المحاصرة.

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على المدينة في أكثر معارك المشاة دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال عمر خان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي قدم المساعدة لسكان مدينة باخموت، في الأيام الماضية، إن التقديرات تشير إلى بقاء عدة آلاف في المدينة نفسها.

وقال في إفادة صحفية في جنيف عبر رابط فيديو من دنيبرو بأوكرانيا: "بالنسبة للمدنيين العالقين هناك، فهم يعيشون في ظروف قاسية جدا، ويقضون الأيام بأكملها تقريبا في قصف مكثف في الملاجئ (تحت الأرض)".

وأردف: "كل ما تراه مجرد أشخاص تبددت طاقتهم فقط من أجل البقاء على قيد الحياة".

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط عام 2022 فيما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة"، قائلة إن العلاقات بين كييف والغرب تُمثل تهديدا أمنيا. ومنذئذ قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والجنود من كلا الجانبين.

وقال خان إنه مصدوم من حجم الدمار الذي شاهده.